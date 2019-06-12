Сирия, 12 июня. В Ракку прибыла делегация высокопоставленных лиц из Пентагона, в Хаме САА сбила беспилотник боевиков. В Хасаке курды тушат пожары в сельскохозяйственных угодьях. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливает позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации в Хаме.

Сирийская свободная армия: потеряла несколько человек в Алеппо в результате подрыва автомобиля.

Курды: тушат пожары и арестовали несколько военнослужащих САА по подозрению в поджоге полей в Хасаке, подорвали автомобиль протурецких боевиков в Алеппо.

Международная коалиция: направила делегацию в Ракку для обсуждения дальнейшего сотрудничества с SDF в проведении операций против ИГИЛ1.

Провинция Алеппо

Как сообщает информационное агентство Masar Press Net, в центре города Африн прогремел взрыв на улице Алвилат. Взрывное устройство было установлено в автомобиль протурецких боевиков «Свободной сирийской армии» (ССА), в результате взрыва несколько из них были ранены, один скончался на месте. Ответственность за подрыв автомобиля ССА взяли на себя курдские отряды самообороны (YPG).

Провинция Ракка

Как сообщает приближенные к курдским отрядам «Демократических сил Сирии» (SDF) новостной портал ANHA News, сегодня делегация из США прибыла для встречи с органами курдского самоуправления на оккупированных территориях. Встреча состоялась в городе Айн-Исса в штаб-квартире самоуправления. В состав делегации вошли такие высокопоставленные чиновники как бывший американский посол Уильям Робак и ряд должностных лиц Министерства обороны США. Обсуждение, по словам источника корреспондентов, было сосредоточено на вопросах, связанных с регионом и укреплении сотрудничества между двумя сторонами. После встречи Робак сделал заявление для средств массовой информации, в котором он сказал, что США намерены помочь и поддержать «Демократические силы Сирии» (SDF) во втором этапе борьбы с террористами ИГИЛ на востоке Евфрата.

Провинция Хама

Как сообщает новостной портал Baladi News, в Хаме САА обстреляла из артиллерии боевиков в районе поселков Аль-Джабин и Тель-Маллах в ответ на провокации с их стороны. Ранее САА уничтожила беспилотник «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях Тель-Маллаха до того, как он сбросил бомбы на жилые кварталы. Как передает агентство Al Masdar, САА стягивает в район все больше подкреплений, чтобы отражать нападения джихадистов.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) передали гуманитарную помощь жителям горной деревни Кафр-Акид. В продовольственные пакеты для жителей включены продукты первой необходимости, такие как мука, сахар, рис.

Провинция Хасака

Возросла напряженность между правительственными войсками и SDF в Хасаке. Курдские боевики арестовали в районе города Камышлы несколько военнослужащих САА по подозрению в поджоге полей, как сообщил местный источник в сети Twitter (@Mahmodshikhibra).

После значительных усилий пожарным бригадам при содействии жителей, сил курдской внутренней безопасности «Асайиш» и курдских ополченцев удалось потушить пожар, охвативший 26 деревень, о чем также сообщил источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)