Иностранное вмешательство и хайп Навального — позорные итоги марша «имени Голунова»

В Москве проходит несогласованная акция «в поддержку» журналиста «Медузы» Ивана Голунова, хотя многим непонятно, зачем и кому понадобилось его поддерживать, если он уже освобожден, а все предъявленные обвинения сняты.

Правоохранители отработали слаженно, задерживая нарушителей общественного порядка, тем более что всех заранее предупредили о незаконности акции. Но либеральную общественность, судя по всему, нормальный исход этого дела изначально не устраивал. Цель оппозиции — раскачать лодку, устроить очередную провокацию, использовав для этого любой повернувшийся повод. В данном случае таким жупелом стал Голунов, которому, судя по его высказываниям, эта акция была совершенно не нужна.

Судя по тому, что происходит на незаконной акции, как специально приуроченной к Дню России, это больше всего похоже на иностранное вмешательство, отмечают эксперты и политики. Это особенно заметно по изданиям, которые ведут трансляцию: базирующаяся в Латвии «Медуза», признанные иностранными агентами «Радио Свобода» и «Настоящее время», оппозиционные RTVI и «Дождь» и т. д. Похоже, все они были готовы и по сути организовали эту акцию, которой с самого начала активно интересовались на Западе.

Есть в этом деле и еще одна важная деталь, которая говорит о цинизме шумной кампании в поддержку Голунова, отмечает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков. По его словам, дело Голунова стало настоящей лакмусовой бумажкой, которая выявила, что либералы заступаются исключительно за близких по духу — попавшие в беду люди, не являющиеся сторонниками либеральных взглядов, оппозиции глубоко безразличны.

«Самое печальное во всей этой истории, что либеральная общественность определяет, виновен человек или нет, исключительно по его политическим взглядам, — рассказал Стариков Федеральному агентству новостей. — Если твои политические взгляды совпадают со взглядами либеральной общественности — ты молодец, хороший и, естественно, ни в чем не виноват. Но, если ты находишься по другую сторону идеологических баррикад, ты чужак, а значит — виновен».

В этом случае либералам просто не будет до тебя дела, уверен писатель.

«Защищать «чужого» либералы просто не будут, и это главный итог дела Голунова», — резюмировал Николай Стариков.

Среди задержанных за участие в незаконной акции был и скандальный блогер Алексей Навальный, который, растеряв почти всех своих сторонников, решил примазаться к протесту и при помощи хайпа в очередной раз напомнить о себе.