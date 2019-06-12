В Госдуме назвали иностранным вмешательством акции в поддержку Голунова
Депутат Государственной думы Евгений Федоров назвал иностранным вмешательством акции в поддержку Голунова.
В Москве проходит митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ранее правоохранители обвиняли его в изготовлении и распространении наркотических средств. После того, как причины возбуждения дела были тщательно изучены, правоохранители прекратили дело, а Голунов был освобожден.
Тем не менее, либералы все же вышли на улицы, декларируя политические лозунги.
Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что для либералов — это не более чем политтехнологоческий прием. Они опираются прежде всего на указания Запада.
«Мы изначально говорили, что данный журналист здесь не при чем, это просто повод. У политтехнологов это называется «сакральная жертва». По технологии запуска оранжевой интервенции, или революции, как ее иногда называют, мобилизуют врагов Отечества, то есть тех, кто против России: пятую колонну, городских сумасшедших и так далее. Их же нужно организовать», — рассуждает законодатель.
Он подчеркнул, что сторонники Голунова вероятно, вообще не в курсе расследований журналиста.
«Я не в курсе, что происходит на этих митингах, но уверен, что они выступают не за Голунова, а за свержение российской государственности, изгнания правительства и так далее», — рассуждает политик.
В заключение он добавил, что ситуацию в России пытаются раскачать именно США.
«Их всех объединяет единый центр психологической мобилизации под названием «Соединенные Штаты Америки», «Англия» и так даже. Раз они объединились сейчас, это значит, что где-то «затикали часики», — подытожил Евгений Федоров.