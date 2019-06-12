Кот Алибасова Чуча убежал из квартиры

Москва, 12 июня. Кот известного продюсера Бари Алибасовова убежал из квартиры во время пресс-конференции для журналистов. Об этом сообщил PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Кот Алибасова по кличке Чуча породы канадский сфинкс убежал 11 июня из квартиры во время пресс-конференции для журналистов, которая продолжалась с 18.00 до 21.00. В настоящее время домашнее животное ищут.

«Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка десяти. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры», — рассказал сын Алибасова.

Он подчеркнул, что изначально предположил, что кота забрал помощник отца Сергей.

«Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры», — объяснил Алибасов-младший, отметив, что до пресс-конференции кот точно был в квартире.

Сын продюсера обратился за помощью и призвал всех, кто видел кота этой породы, позвонить по любым телефонам на сайте группы «На-На» в разделе «Контакты»

«Вероятнее всего его кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное найти. Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы «На-На» на праздник гарантирую», — сказал сын Алибасова.

В настоящее время Алибасов находится в реанимации — он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам сына музыканта, отец принял химическую жидкость за сок. У продюсера диагностировали ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Ранее в официальном Instagram группы «На-На» появилось видео, на котором запечатлен Алибасов после выхода из медикаментозного сна.