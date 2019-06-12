Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин вручил государственные премии. Торжественная церемония прошла в Кремле в День России.

Народному артисту СССР Родиону Щедрину присвоили премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Лауреатами государственных премий за прошлый год в области литературы и искусства стали литературовед Павел Басинский, директор национального парка «Кенозерский» в Архангельской области Елена Шатковская и пианист Николай Луганский.

Глава государства также вручил премии ученым. Награждены научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

Также был отмечен главный врач Научно-исследовательского института — Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского краснодарского Минздрава Владимир Порханов, который получил премию за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи. Еще награду получили заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко.