Facebook собирает данные о сторонних приложениях юзеров в обмен на деньги

Вашингтон, 12 июня. Американская компания Facebook озаботилась вопросом использования юзерами соцсети сторонних приложений на своих смартфонах. Изучить эти данные решили под видом исследования рынка для улучшения своих собственных продуктов. За предоставление информации пользователям обещают денежные награды.

Видимо на фоне недавних громких скандалов со сливом личных данных людей, руководство соцсети заверило, что участников кампании Study не просят предоставлять информацию о паролях, а также свои личные фото, видео и переписку.

Релиз о запуске кампании был опубликован на сайте Facebook. При этом сумма компенсации не уточняется. Сообщается, что программа будет получать и анализировать сведения о том, какие приложения установлены на мобильных устройствах пользователей и сколько времени они за ними проводят.

Пока приложение может скачать Google play только в США и Индии, однако в будущем географию Study могут расширить и на другие страны.

Как сообщал ранее телеканал RT, в марте соцсеть оказалась в неприглядной истории с крупнейшей утечкой личных данных пользователей. Выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica тайно собрала данные с более чем 50 млн аккаунтов в соцсети без разрешения их владельцев.

После эти сведения, по данным СМИ, были использованы для создания таргетированной рекламы в ходе избирательной кампании американского президента Дональда Трампа в 2016 году. Всего за два дня после публикации сообщений об этом личное состояние основателя Facebook Марка Цукерберга упало почти на 8,1 млрд долларов из-за резкого падения акций компании.

В апреле Цукерберг дал показания в палате представителей. Он извинился, что за утечку персональных данных и признал, что компания не предприняла нужных мер, чтобы защитить пользователей.

«Мы не осознавали, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — подчеркнул он.

По данным «Ридуса», в мае акционеры Facebook потребовали убрать Цукерберга с поста главы совета директоров компании из-за того, что с июля 2018 года стоимость Facebook упала на 40% из-за решений правления.