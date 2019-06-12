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Королева Великобритании по-русски поздравила россиян с праздником

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Королева Великобритании по-русски поздравила россиян с праздником

Лондон, 12 июня. Королева Великобритании Елизавета II направила наилучшие пожелания гражданам Российской Федерации по случаю Дня России. Об этом сообщается на странице посольства Соединенного Королевства в Москве в Facebook.

В аккаунте британского посольства опубликована фотография, под которой добавлен комментарий на русском языке.

«С радостью направляю свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю национального праздника — Дня России», — следует из сообщения.

Ранее ряд лидеров, в том числе глава КНДР Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Абхазии Рауль Хаджимба, поздравили российского президента Владимира Путина и граждан РФ с Днем России.

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Автор: Сергей Петров
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