Москва, 12 июня. Участников незаконной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве осталось не больше двухсот, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Протестующих на акции осталось лишь мизерное количество, чуть больше — журналистов. Попытки Запада поднять бунт в России не увенчались успехом, добавил корреспондент.

Ранее сообщалось, что основными каналами, которые вещали о ходе незаконной акции, оказались «Радио Свобода» и «Настоящее время» — иностранные СМИ.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. По данным полиции, при досмотре у него нашли наркотики, было возбуждено уголовное дело. Однако во вторник Голунова освободили в связи с недоказанностью вины журналиста.

Стоит отметить, что власти Москвы согласовали акцию 16 июня, однако оппозиция решила испортить соотечественникам праздник и устроить митинг в День России. Многие эксперты возмущены действиями либеральной общественности. По их мнению, проведение акции после освобождения Голунова выглядит крайне абсурдным.