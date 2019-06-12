Климкин рассказал, как ответит Украина в случае возвращения России в ПАСЕ

Киев, 12 июня. Украина будет придерживаться прагматичного подхода, если Россия вернется в ПАСЕ, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью изданию «Европейская правда».

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на это в СМИ.

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — заявил он.

Климкин рассказал, что в случае возвращения России в ПАСЕ, Киев не будет поддерживать шаги, которые «прикрывают чьи-то политические интересы». Приглашение РФ в ПАСЕ делает ассамблею слабее, она теряет кредит доверия, считают в Киеве.

Глава МИД Украины сравнил поведение руководства ПАСЕ в отношении России с заменой «лишения свободы на условное осуждение».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал позицию ПАСЕ. Он считает, что это грамотное решение, призванное наладить отношения между Москвой и Страсбургом.

Большинство членов организации имеют конструктивную позицию, но остается «русофобское меньшинство», добавил парламентарий. В Кремле также надеются, что «разум возобладает» в ситуации с возвращением полномочий российской делегации.