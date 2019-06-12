Путин рассказал, как можно решить задачи развития России

Москва, 12 июня. Задачи развития, стоящие перед Российской Федерацией, возможно решить только объединенными усилиями всего общества. Об этом в среду заявил глава российского государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле.

«Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное», — особо подчеркнул лидер РФ.

Путин обратил внимание на то, что сопричастность судьбе страны, преданность своему призванию, способность постоянно двигаться к новым вершинам профессии отличает всех лауреатов государственной премии прошлого года. Президент России тепло поздравил награжденных и всех граждан с Днем России.

Российский президент указал на то, что граждане страны дорожат многовековой историей страны, культурой и масштабными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее природы.

Напомним, российский лидер в День России вручил государственные премии научным сотрудникам и деятелям культуры.