Россия призвала США пересмотреть позицию по ядерной сделке с Ираном

Москва, 12 июня. Россия призывает Соединенные Штаты пересмотреть позицию по иранской ядерной программе. Об этом сказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Соответствующее заявление, которое прозвучало на сессии Совета управляющих МАГАТЭ 11 июня, опубликовано на официальном сайте российского МИД.

«Призываем США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения, позволяющего международному сообществу быть уверенным в исключительно мирном характере иранской ядерной программы», — подчеркивается в заявлении.

По словам Ульянова, если предусмотренный в СВПД инструментарий, который обеспечивает эту уверенность, будет подорван, вся ответственность ляжет на Вашингтон. Представитель России при международных организациях в Вене заметил, что Соединенные Штаты пытаются заставить другие государства вернуть законные торгово-экономические связи с Ираном в нефтяной и банковской сферах.

«По сути Вашингтон грубо пытается ограничить их суверенитет и заставить отказаться от содействия реализации СВПД в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН», — заметил Ульянов.

Он напомнил, что с мая Вашингтон начал распространять «такую деструктивную политику уже и на отдельные элементы ядерной части этого соглашения, угрожая санкциями за вывоз с территории Ирана избыточных объемов обогащенного урана и тяжелой воды». Получается, по словам Ульянова, Соединенные Штаты фактически выталкивают Тегеран из ядерной сделки.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства металлов в Иране. В 2018 году глава Белого дома заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения с Ираном по ядерной программе и объявил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

МИД РФ призвало Вашингтон прекратить действия, которые направлены на осложнение политического и экономического сотрудничества других государств с Ираном.