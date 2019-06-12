Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Скончался посол России в Сенегале и Гамбии

558
1 Оставить комментарий

Скончался посол России в Сенегале и Гамбии

Москва, 12 июня. Скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Сообщение опубликовала пресс-служба диппредставительства.

Представители дипмиссии отметили, что коллектив посольства скорбит в связи с безвременной кончиной посла. По словам его коллег,  Крюков был блестящим дипломатом, профессионалом своего дела, сообщает телеканал RT.

Сотрудники посольства добавили, что Крюков всегда отстаивал национальные интересы России и содействовал реализации внешнеполитического курса РФ.

По данным Пятого канала, Крюкову было 59 лет. Он окончил МГИМО и в 1982 году пришел на дипломатическую службу. Работал в африканских государствах и Мадагаскаре, в разные годы он послом РФ в Зимбабве и Малави.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров