Москва, 12 июня. Скончался посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков. Сообщение опубликовала пресс-служба диппредставительства.

Представители дипмиссии отметили, что коллектив посольства скорбит в связи с безвременной кончиной посла. По словам его коллег, Крюков был блестящим дипломатом, профессионалом своего дела, сообщает телеканал RT.

Сотрудники посольства добавили, что Крюков всегда отстаивал национальные интересы России и содействовал реализации внешнеполитического курса РФ.

По данным Пятого канала, Крюкову было 59 лет. Он окончил МГИМО и в 1982 году пришел на дипломатическую службу. Работал в африканских государствах и Мадагаскаре, в разные годы он послом РФ в Зимбабве и Малави.