Навальный использовал митинг «в поддержку» Голунова для грязного пиара

Москва, 12 июня. Блогер Алексей Навальный спровоцировал свое задержание на несанкционированном митинге «в поддержку» Ивана Голунова.

Ранее сторонников Навального уже уличили в Сети в использовании дела журналиста в своих целях. Пользователи опубликовали фото футболки, на которой был изображен Голунов и соратник блогера Леонид Волков. По мнению юзеров, использование инцидента со спецкором «Медузы» в своих политических целях «просто отвратительно» (Волков ранее был задержан за организацию несанкционированной акции, в очередной раз подвергнув россиян угрозе нарушить законодательство. — Прим. ФАН).

Журналиста освободили накануне, о прекращении уголовного дела объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, но организаторы акции отказались отменять свои планы. Проигнорировали они и призыв редакции «Медузы» не участвовать в митинге.

Оппозиционные силы просто наплевали на это, показав, что на самом деле их совершенно не волнует освобождение Голунова, и использовали инцидент для очередной попытки напомнить о себе и дискредитировать власть.

В столичной мэрии предлагали перенести шествие на 16 июня. Глава Союза журналистов Москвы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев попросил москвичей отказаться от участия в несогласованных акциях.

Призывы к участию в не согласованном со столичными властями марше Гусев назвал «пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество», пишет «Ридус».