Москва, 12 июня. Происходящее на несанкционированном митинге в поддержу журналиста Ивана Голунова в Москве можно расценивать как иностранное вмешательство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Либеральная общественность, несмотря на то, что журналиста освободили во вторник, решила провести незаконный митинг. Примечательно, что накануне представители власти Москвы провели с организаторами акции встречу и напомнили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

«Радио Свобода» и «Настоящее время», которые, как известно, являются западными СМИ, транслируют ход акции. Складывается впечатление, что они изначально были готовы к незаконному мероприятию и, по сути, организовали митинг.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него нашли наркотики, было возбуждено уголовное дело. Однако во вторник уголовное дело против журналиста было прекращено из-за недоказанности его причастности к преступлению.

Примечательно, что московские власти согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня. Многие эксперты назвали действия оппозиции в День России абсурдными.