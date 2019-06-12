В Крыму назвали абсурдом претензии Украины на морской шельф

Москва, 12 июня. Претензии киевских властей на территории морского шельфа вокруг Крыма абсурдны. Об этом в среду заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он напомнил, что Крым является частью Российской Федерации, а на территории полуострова распространяется исключительно российский суверенитет.

Молохов также обратил внимание на то, что после вхождения полуострова в состав России изменились и границы континентального шельфа, передает РИА Новости.

«Украинская сторона должна с этим смириться», — резюмировал он.

Напомним, в Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного украинской стороной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву.

В частности, иск касается прав Украины на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керчи, экологию морской среды и подводного культурного наследия.

Крым стал частью России в марте 2018 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украинская сторона по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».