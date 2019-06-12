Страна отмечает День России. События дня. ФАН-ТВ

Инаугурация Токаев
В Казахстане прошла инаугурация новоизбранного президента страны. Касым-Жомарт Токаев принес присягу и поклялся следовать конституции и законам республики. В своей речи глава государства отметил, что в первую очередь он сделает акцент на решении острых социальных проблем.
«Я посетил большинство регионов страны. Моя политическая платформа — это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения», — сказал Токаев.
На выборах, которые прошли 9 июня, Токаев получил поддержку более 70% избирателей. Во главе государства он будет 5 лет. Досрочные выборы в Казахстане состоялись после неожиданной отставки президента Нурсултана Назарбаева. Он был бессменным руководителем страны почти 30 лет. Кстати, еще до выборов Назарбаев назвал Токаева достойным кандидатом и сказал, что хочет видеть его своим преемником.
День России
Сегодня наша страна празднует свой день — День России. Это один из самых молодых праздников, он отмечается 27 лет. Дата — 12 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1990 году съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Сегодня традиционно во всех регионах страны проходят праздничные концерты, спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы. Поздравления жителям нашей страны сыплются со всех уголков планеты. Теплые слова прозвучали от глав КНДР, Абхазии, Киргизии, Белоруссии, премьер-министра Армении.
Санкции США против Сирии
США пытаются помешать президенту Сирии Башару Асаду наладить жизнь в республике. Так введение новых санкций Вашингтона против Дамаска прокомментировал заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков.
«Американцев не устраивает ситуация, когда законное правительство в Дамаске успешно ведет многоплановую работу по стабилизации обстановки, нормализации жизни и расширяет контроль над территорией страны в русле политики, которую мы поддерживаем», — сказал Рябков.
Рябков уверен, что США вместе с союзниками хотят установить контроль в арабской республике. Санкции — как раз один из способов достижения этой цели. Напомним, что накануне Вашингтон расширил антисирийский черный список. В нем в том числе оказались разные торговые и производственные компании и сами бизнесмены.
Кто стоит за ложными минированиями?
За телефонным терроризмом в России стоят украинцы. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Антон Геращенко. Но для чего это необходимо? Парламентарий ответил на этот вопрос. Он уверен, что жители Украины сообщают о ложном минировании якобы в ответ на такие же действия россиян. А жители нашей страны, сообщив о заложенной бомбе, просто развлекаются. Это было сказано Герашенко без каких-либо доказательств и основанное на «разыгравшейся фантазии». А вот сами тревожные звонки и впрямь в этом году захлестнули большинство городов. С начала января в 75 из 85 регионов России поступила информация о «минировании» школ, больниц, поликлиник, торговых центров. Ни в одном случае эти угрозы не подтвердились.