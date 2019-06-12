Страна отмечает День России. События дня. ФАН-ТВ

Инаугурация Токаев

В Казахстане прошла инаугурация новоизбранного президента страны. Касым-Жомарт Токаев принес присягу и поклялся следовать конституции и законам республики. В своей речи глава государства отметил, что в первую очередь он сделает акцент на решении острых социальных проблем.

«Я посетил большинство регионов страны. Моя политическая платформа — это ответ на главные запросы наших граждан. Прежде всего, я буду работать над реализацией Третьей модернизации Казахстана, претворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Другими словами, я буду работать над реализацией стратегии Елбасы. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения», — сказал Токаев.

На выборах, которые прошли 9 июня, Токаев получил поддержку более 70% избирателей. Во главе государства он будет 5 лет. Досрочные выборы в Казахстане состоялись после неожиданной отставки президента Нурсултана Назарбаева. Он был бессменным руководителем страны почти 30 лет. Кстати, еще до выборов Назарбаев назвал Токаева достойным кандидатом и сказал, что хочет видеть его своим преемником.