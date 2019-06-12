Грамотное решение МВД по делу Голунова лишило оппозицию повода для спекуляций

Москва, 12 июня. МВД РФ вынесло справедливое решение и прислушалось к доводам общественности по поводу дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, заявил политолог, президент АНО «Евразийский институт исследований» Юрий Самонкин.

Он прокомментировал заявление министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который накануне сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова ввиду отсутствия доказательств его причастности к совершению преступления.

По словам Самонкина, МВД России вынесло справедливое и «очень информационно грамотное» решение: глава ведомства «не только услышал доводы общественности и принял их, но и признал ошибки министерства». Об этом пишет «ПолитРоссия».

«Вокруг данного дела развернулась мощная медиашумиха, к которой подключались либералы с целью критики российской власти и правоохранительной системы. Вместо того, чтобы дождаться результатов доследственной проверки, началась какая-то вакханалия, на которую оперативно отреагировал министр внутренних дел», — подчеркнул эксперт.

Он заметил, что прекращение уголовного преследования журналиста со стороны МВД и «объявление чистки» в ведомстве поставили оппозицию, которая активно пиарилась на деле Голунова, в неловкое положение. Ведомство показало, что «несмотря на политические убеждения, закон распространяется на всех, поскольку он имеет высшую юридическую силу».

«И это, безусловно, шах и мат нашим либералам, которые просто потеряли всякие аргументы для того, чтобы выводить данную тему в информационное пространство», — объяснил Самонкин.

По его словам, МВД «идеально показало себя с точки зрения общения с гражданским обществом», а представителям либеральной «тусовки» будет «попросту нечем будет крыть».

«Позиция министра в первую очередь была ориентирована на нормы закона, а не на какую-то политическую составляющую», — подчеркнул эксперт.

Напомним, журналиста Ивана Голунова, который работает на «Медузу», задержали 6 июня в Москве. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. 11 июня уголовное преследование спецкора было прекращено. Об этом сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он отметил, что участие журналиста в совершении преступления не было доказано.

Благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы удалось добиться закрытия уголовного дела журналиста.