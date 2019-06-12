Эксперт осудил «придурочную идею» оппозиции провести несанкционированный митинг в День России

Москва, 12 июня. Политический обозреватель Кирилл Стрельников назвал «стервятниками» и «трупоедами» провокаторов, желающих устроить митинг в День России.

Стрельников осудил намерение оппозиции устроить акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня, когда в стране отмечают День России. По его словам, это наводит на мысль, что организатором несанкционированного митинга неважно, какой резонанс они пытаются сделать. Политический обозреватель сравнил их со «стервятниками» и «трупоедами».

«Удивляет, что каждый раз мы видим абсолютную неразборчивость в средствах. Это все равно, что люди, которые выходят протестовать на дороги, где едут скорые и машины с хлебом, а им все равно. Тут страдают просто прохожие, им нужно идти», — сказал он в беседе с Nation News.

Стрельников подчеркнул, что не хочет разделять «придурочную и идиотскую идею». Он также возмущен, что либеральная общественность проводит незаконную акцию в День России, в то время как московские власти согласовали акцию 16 июня.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. По данным полиции, при личном досмотре у него нашли наркотики, а в ходе обысков еще и дома. Его отправили под домашний арест, однако во вторник уголовное дело против журналиста было прекращено.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что будет просить об увольнении начальника УВД по ЗАО Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ генерал-майора полиции Юрия Девяткина. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ходатайство об освобождении двух офицеров от службы будет рассмотрено президентом России Владимиром Путиным своевременно.

Стоит отметить, что дело Гоулнова взяли на особый контроль. Судьбой задержанного были озабочены Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в России, Союз журналистов РФ, Общественная палата и другие ведомства. Все они выступали с наиболее конструктивными предложениями, а благодаря их работе оперативно подключились все госинституты, в том числе глава государства.

Их вмешательство в дело Голунова свидетельствует о победе закона и справедливости, чего не скажешь о оппозиции, инициативы которой лишь разъединяют Россию.