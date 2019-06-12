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Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

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Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

Москва, 12 июня. Участники несанкционированного митинга «в поддержку Ивана Голунова» в центре Москвы призывают к легализации наркотиков в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В толпе можно видеть молодых людей в футболках с надписями «Я люблю наркотиками» и петициями о легализации хранения и употребления запрещенных веществ.

Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

О прекращении уголовного дела против Ивана Голунова накануне объявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Такое решение приняли в связи с недоказанностью вины журналиста. Несмотря на это, организаторы шествия в поддержку спецкора «Медузы» не оставили своих намерений провести несанкционированную акцию.

Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

По мнению политолога, директора Центра политического анализа Павла Данилина, акцию в поддержку Голунова организовала «циничные подлецы», отмечает «Ридус».

«Тем не менее, то, что мы видим сегодня — это вообще запредельно. Устроить смешение политических активистов и гуляющих граждан — несусветная гадость, мерзость, низость и подлость», — уверен он.

Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

 

 

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Автор: Герман Парло
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