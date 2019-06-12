Участники митинга «в поддержку» Голунова в Москве призывают легализовать наркотики

Москва, 12 июня. Участники несанкционированного митинга «в поддержку Ивана Голунова» в центре Москвы призывают к легализации наркотиков в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В толпе можно видеть молодых людей в футболках с надписями «Я люблю наркотиками» и петициями о легализации хранения и употребления запрещенных веществ.

О прекращении уголовного дела против Ивана Голунова накануне объявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Такое решение приняли в связи с недоказанностью вины журналиста. Несмотря на это, организаторы шествия в поддержку спецкора «Медузы» не оставили своих намерений провести несанкционированную акцию.

По мнению политолога, директора Центра политического анализа Павла Данилина, акцию в поддержку Голунова организовала «циничные подлецы», отмечает «Ридус».