Лимонов назвал Голунова «пугливым блондинчиком» и предположил, что он виновен

Москва, 12 июня. Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов в своем блоге на livejournal выразил мнение, что корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов виновен в потреблении наркотических средств.

Лимонов в своем коротком комментарии по делу Голунова назвал журналиста «пугливым блондинчиком» и отметил, что, по его мнению, тот виновен, «если не в продаже, так в потреблении наркотиков».

«Вы что, не знакомы с этой средой, либеральных журналистов ? Наркотики там плавают. Вряд ли это так страшно — употреблять их. Но закон-то существует», — уверен писатель.

По мнению Лимонова, в потреблении наркотиков «легче всего кричать про то, что подбросили».

Руководитель министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с отсутствием улик и доказательств его причастности в совершении преступления. Глава ведомства обратил особое внимание на доводы общественности и взял расследование под свой особый контроль. Кроме того, к судьбе Голунова подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов России, Общественная палата Москвы. Благодаря активным действиям и конструктивным инициативам удалось добиться того, что в деле Голунова в результате победили закон и справедливость.

Напомним, руководство интернет-издания «Медуза» призывает отказаться от планов проведения несанкционированного марша в защиту корреспондента Голунова 12 июня. Кроме того, сам журналист призвал провести этот день с родными и друзьями.

Голунова задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре и обыске по месту жительства были обнаружены наркотики. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о нелегальном хранении и распространении наркотических препаратов. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналиста не было обнаружено.