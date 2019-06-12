Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Двойные стандарты и цинизм либералов: вписались за Голунова, а на остальных — плевать

491
0 Оставить комментарий

Двойные стандарты и цинизм либералов: вписались за Голунова, а на остальных — плевать

Либеральная общественность с жаром бросилась защищать журналиста базирующегося в Латвии интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, заподозренного в распространении наркотиков. Руководство МВД оперативно разобралось в деле, и Голунов был освобожден за недоказанностью обвинения.

Как отмечает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков, это дело ярко выявило двойные стандарты и цинизм либералов. Всем окончательно стало ясно, что «Медуза» и другие либеральные издания заступаются исключительно за своих — попавшие в беду журналисты других взглядов либералов просто не интересуют.

«Самое грустное во всей этой истории то, что либеральная общественность определяет вину человека по его политическим взглядам, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если политические взгляды [подвергшегося преследованиям] человека совпадают со взглядами либеральной общественности, то он хороший, молодец — и, естественно, «невиновен».

Но если он точно так же является журналистом, но находится по другую сторону идеологических баррикад, — он чужой. И значит — виновен.

Значит, защищать его, высказываться и устраивать марши в его защиту либералы не будут. Даже если в отношении этого человека, как, например, в ситуации с [более года находящимся в украинской тюрьме главным редактором РИА Новости — Украина Кириллом] Вышинским несправедливость гораздо более очевидная».

По словам Старикова, это говорит о двойных стандартах и крайне циничном подходе либеральной общественности к выбору тех, кого она принимает решение защищать.

«Это вызывает большую грусть, и это, к сожалению, является главным итогом всей истории с делом Голунова», — резюмировал Николай Стариков.

Федеральное агентство новостей составило далеко не полный перечень подвергшихся репрессиям журналистов и сотрудников СМИ, за которых либералы и не думали вписываться. Что характерно, все перечисленные в списке подверглись преследованиям исключительно за свои взгляды и профессиональную деятельность, а отнюдь не за распространение наркотиков, в чем подозревался Голунов.

17 мая 2018 года суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. Вышинский обвиняется в госизмене и уже больше года содержится под стражей

За кого не вписались либералы

23 января 2014 года в Киеве бойцами спецподразделения «Беркут» был задержан и избит режиссер видеопроекта Lenta.doc Андрей Киселев, который освещал столкновения протестующих с милицией по заданию российского новостного сайта Lenta.ru. Позднее журналиста освободили без предъявления обвинений.

19 марта 2014 года в (тогда еще контролируемом Киевом) Донецке был похищен корреспондент онлайн-издания «Сегодня.ру» Алексей Худяков, который находился на Украине по заданию редакции. Похитители, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины, угрожая журналисту, заставили его подписать документы о согласии работать на украинскую спецслужбу. После этого, изъяв у Худякова сим-карты и карту памяти телефона, уничтожив фото- и видеоматериалы, его отвезли на пограничный пункт на границе с Россией и депортировали.

18 мая 2014 года недалеко от Краматорска украинские военнослужащие задержали телеоператора и журналиста телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина. Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар обвинила репортеров в «содействии терроризму». 25 мая журналисты были освобождены при участии главы Чечни Рамзана Кадырова.

6 июня 2014 года на блокпосту национальной гвардии Украины при въезде в Славянск были задержаны оператор и звукоинженер телеканала «Звезда» Андрей Сушенков и Антон Малышев. Их обвинили в сборе информации об организации службы на блокпосту. 9 июня журналисты были переданы российской стороне.

14 июня 2014 года в Днепропетровске сотрудники СБУ задержали съемочную группу телеканала «Звезда» — корреспондента Евгения Давыдова и звукоинженера Никиту Конашенкова, когда те направлялись в международный аэропорт Днепропетровска для вылета в Москву. Спустя два дня оба журналиста были освобождены и вернулись в Россию.

1 августа 2014 года в селе Ракошино Закарпатской области Украины была задержана Алина Епримян — сотрудница видеоагентства RUPTLY (входит в состав RT), которая снимала сюжет о протестах против мобилизации. По словам журналистки, представители украинских СМИ сообщили о ней сотрудникам СБУ. В тот же день Епримян, которая является гражданкой США, была депортирована из Украины, а снятые ею материалы были уничтожены.

25 августа 2014 года редакция еженедельника «Крымский телеграф» сообщила об исчезновении в зоне боевых действий под Донецком двух журналистов издания — корреспондента Евгении Королевой и фотографа Максима Василенко. Позднее стало известно, что в районе Донецка журналистов сняли с автобуса представители запрещенной в РФ праворадикальной организации «Правый сектор»1. Сотрудники «Крымского телеграфа» были освобождены 26 августа недалеко от Запорожья.

15 декабря 2014 года в Эстонии был арестован бывший член Европарламента, итальянский журналист Джульетто Кьеза. По данным СМИ, поводом для ареста могла стать пророссийская позиция журналиста.

За кого не вышли либералы

10 февраля 2015 года на Украине в городе Николаеве СБУ по обвинению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) задержала российского журналиста с украинским гражданством Андрея Захарчука, который сотрудничал с информационным агентством «Невские новости». Захарчук был арестован за то, что якобы «неправильно освещал события на Украине». 21 февраля журналиста освободили в ходе обмена пленными на территории Луганской народной республики (ЛНР).

25 февраля 2015 года в центре Киева были задержаны корреспондент телеканала НТВ Андрей Григорьев и корреспондент Первого канала Елена Макарова. Журналисты снимали шествие «Правого сектора». На протяжении нескольких часов журналистов насильно удерживали сотрудники СБУ, затем корреспонденты были высланы в Россию. По факту их незаконного задержания Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 144 УК РФ — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием». Российские журналисты работали на Украине в строгом соответствии с редакционным заданием, не нарушая ни российских, ни украинских законов.

13 декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны три автора портала Regnum (публиковавшиеся также в «Ленте.ру»): Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии — «разжигание межнациональной розни».

17 марта 2018 года сотрудники СБУ задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову. В пресс-службе СБУ заявили, что она «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов», которые «наносили вред международному имиджу Украины». Власти Украины на три года запретили Гончаровой въезд в страну.

17 мая 2018 года суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. Вышинский обвиняется в госизмене и уже больше года содержится под стражей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров