Двойные стандарты и цинизм либералов: вписались за Голунова, а на остальных — плевать

Либеральная общественность с жаром бросилась защищать журналиста базирующегося в Латвии интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, заподозренного в распространении наркотиков. Руководство МВД оперативно разобралось в деле, и Голунов был освобожден за недоказанностью обвинения.

Как отмечает писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков, это дело ярко выявило двойные стандарты и цинизм либералов. Всем окончательно стало ясно, что «Медуза» и другие либеральные издания заступаются исключительно за своих — попавшие в беду журналисты других взглядов либералов просто не интересуют.

«Самое грустное во всей этой истории то, что либеральная общественность определяет вину человека по его политическим взглядам, — отметил Стариков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Если политические взгляды [подвергшегося преследованиям] человека совпадают со взглядами либеральной общественности, то он хороший, молодец — и, естественно, «невиновен». Но если он точно так же является журналистом, но находится по другую сторону идеологических баррикад, — он чужой. И значит — виновен. Значит, защищать его, высказываться и устраивать марши в его защиту либералы не будут. Даже если в отношении этого человека, как, например, в ситуации с [более года находящимся в украинской тюрьме главным редактором РИА Новости — Украина Кириллом] Вышинским несправедливость гораздо более очевидная».

По словам Старикова, это говорит о двойных стандартах и крайне циничном подходе либеральной общественности к выбору тех, кого она принимает решение защищать.

«Это вызывает большую грусть, и это, к сожалению, является главным итогом всей истории с делом Голунова», — резюмировал Николай Стариков.

Федеральное агентство новостей составило далеко не полный перечень подвергшихся репрессиям журналистов и сотрудников СМИ, за которых либералы и не думали вписываться. Что характерно, все перечисленные в списке подверглись преследованиям исключительно за свои взгляды и профессиональную деятельность, а отнюдь не за распространение наркотиков, в чем подозревался Голунов.

За кого не вписались либералы

23 января 2014 года в Киеве бойцами спецподразделения «Беркут» был задержан и избит режиссер видеопроекта Lenta.doc Андрей Киселев, который освещал столкновения протестующих с милицией по заданию российского новостного сайта Lenta.ru. Позднее журналиста освободили без предъявления обвинений.

19 марта 2014 года в (тогда еще контролируемом Киевом) Донецке был похищен корреспондент онлайн-издания «Сегодня.ру» Алексей Худяков, который находился на Украине по заданию редакции. Похитители, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины, угрожая журналисту, заставили его подписать документы о согласии работать на украинскую спецслужбу. После этого, изъяв у Худякова сим-карты и карту памяти телефона, уничтожив фото- и видеоматериалы, его отвезли на пограничный пункт на границе с Россией и депортировали.

18 мая 2014 года недалеко от Краматорска украинские военнослужащие задержали телеоператора и журналиста телеканала LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина. Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Виктория Сюмар обвинила репортеров в «содействии терроризму». 25 мая журналисты были освобождены при участии главы Чечни Рамзана Кадырова.

6 июня 2014 года на блокпосту национальной гвардии Украины при въезде в Славянск были задержаны оператор и звукоинженер телеканала «Звезда» Андрей Сушенков и Антон Малышев. Их обвинили в сборе информации об организации службы на блокпосту. 9 июня журналисты были переданы российской стороне.

14 июня 2014 года в Днепропетровске сотрудники СБУ задержали съемочную группу телеканала «Звезда» — корреспондента Евгения Давыдова и звукоинженера Никиту Конашенкова, когда те направлялись в международный аэропорт Днепропетровска для вылета в Москву. Спустя два дня оба журналиста были освобождены и вернулись в Россию.

1 августа 2014 года в селе Ракошино Закарпатской области Украины была задержана Алина Епримян — сотрудница видеоагентства RUPTLY (входит в состав RT), которая снимала сюжет о протестах против мобилизации. По словам журналистки, представители украинских СМИ сообщили о ней сотрудникам СБУ. В тот же день Епримян, которая является гражданкой США, была депортирована из Украины, а снятые ею материалы были уничтожены.

25 августа 2014 года редакция еженедельника «Крымский телеграф» сообщила об исчезновении в зоне боевых действий под Донецком двух журналистов издания — корреспондента Евгении Королевой и фотографа Максима Василенко. Позднее стало известно, что в районе Донецка журналистов сняли с автобуса представители запрещенной в РФ праворадикальной организации «Правый сектор»1. Сотрудники «Крымского телеграфа» были освобождены 26 августа недалеко от Запорожья.

15 декабря 2014 года в Эстонии был арестован бывший член Европарламента, итальянский журналист Джульетто Кьеза. По данным СМИ, поводом для ареста могла стать пророссийская позиция журналиста.

10 февраля 2015 года на Украине в городе Николаеве СБУ по обвинению в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) задержала российского журналиста с украинским гражданством Андрея Захарчука, который сотрудничал с информационным агентством «Невские новости». Захарчук был арестован за то, что якобы «неправильно освещал события на Украине». 21 февраля журналиста освободили в ходе обмена пленными на территории Луганской народной республики (ЛНР).

25 февраля 2015 года в центре Киева были задержаны корреспондент телеканала НТВ Андрей Григорьев и корреспондент Первого канала Елена Макарова. Журналисты снимали шествие «Правого сектора». На протяжении нескольких часов журналистов насильно удерживали сотрудники СБУ, затем корреспонденты были высланы в Россию. По факту их незаконного задержания Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 144 УК РФ — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием». Российские журналисты работали на Украине в строгом соответствии с редакционным заданием, не нарушая ни российских, ни украинских законов.

13 декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны три автора портала Regnum (публиковавшиеся также в «Ленте.ру»): Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии — «разжигание межнациональной розни».

17 марта 2018 года сотрудники СБУ задержали и депортировали в Россию журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову. В пресс-службе СБУ заявили, что она «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов», которые «наносили вред международному имиджу Украины». Власти Украины на три года запретили Гончаровой въезд в страну.

17 мая 2018 года суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского. Вышинский обвиняется в госизмене и уже больше года содержится под стражей.

1 Организация запрещена на территории РФ.