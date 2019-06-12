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Патрушев заявил, что данные о причастности спецслужб к делу Голунова отсутствуют

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Патрушев заявил, что данные о причастности спецслужб к делу Голунова отсутствуют

Москва, 12 июня. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

Патрушев подчеркнул, что если были факты нарушения закона, то ответственные лица должны будут понести наказание.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — подчеркнул Патрушев.

Напомним, полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня в Москве, при нем были найдены запрещенные вещества. Также во время обыска квартиры журналиста обнаружили наркотики. В отношении Голунова возбудили уголовное дело. Во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с отсутствием доказательств его причастности в совершении преступления. 

К делу подключились небезразличные к судьбе Голунова Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы. Также об аресте журналиста был проинформировал президент России. В итоге восторжествовали справедливость и закон. 

Также активное участие в судьбе Голунова принимали участие созданные в России общественные институты. Они помогли не просто решить проблему конкретного человека, но и заявили о необходимости озаботиться судьбами всех других граждан страны, которые оказались в подобной ситуации. 

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Автор: Сергей Петров
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