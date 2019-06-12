Послы Евросоюза без дискуссии продлили санкции против Крыма

Брюссель, 12 июня. Комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил без дискуссии продление на год санкций против Крыма и Севастополя, сообщили СМИ со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Решение принято без дискуссии», — приводит ТАСС словам собеседника.

По его словам, официальное продление утвердит на следующей неделе Совет Евросоюза на уровне министров.

Отметим, срок ограничительных мер истекал 23 июня.

Напомним, санкции против Крыма были введены впервые в 2014 году. Некоторые европейские страны не признают воссоединение Крыма с Россией. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что санкции против Крыма по сути являются наказанием крымчан за их решение вернуться в состав России. Введение ограничительных мер против полуострова фактически означает признание Европой изменения юрисдикции данной территории.

Крым стал частью России после проведенного в 2014 году референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Некоторые страны, в том числе Украина, не признают решение жителей полуострова, несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент РФ подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.