Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал, как изменится Премьер-лига

Директор Российской премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин дал большое интервью Федеральному агентству новостей. В нем он подвел итоги чемпионата России — 2018/19, объяснил, как пиво сделает пребывание на стадионе безопаснее, рассказал, какие баннеры на стадионах не появятся, и оценил готовность новичков турнира из Сочи и Тамбова.

В приоритете безопасность

— Ваша должность звучит как «директор по безопасности и работе с болельщиками». Работа с болельщиками включает в себя развлекательные аспекты или подразумевает моменты, исключительно вытекающие из вопросов безопасности?

— В большей степени она связана с вопросами безопасности: это предупреждение противоправных поступков болельщиков и контроль за соблюдением существующих правил поведения зрителей.

— Чемпионат России завершился. Как сказался на работе служб безопасности общий рост посещаемости матчей РПЛ?

— Конечно, нагрузки на наши подразделения увеличились. И это связано не только с ростом посещаемости. В прошедшем сезоне мы получили ряд новых арен, управление безопасностью которых требует от наших руководителей серьезного опыта и навыков. Это как быть капитаном речного буксира или океанского лайнера.

В целом же справились, не допустив существенных пробелов в организации безопасности. Не было и нарушений со стороны болельщиков, повлекших серьезные последствия. Хотя, не скрою, имелись и просчеты, которые мы старались оперативно устранять.

— Количество сотрудников выросло?

— Что касается увеличения количества сотрудников, обеспечивающих порядок на стадионе, то такая необходимость зачастую возникает в матчевые дни. У нас есть для этого хорошо подготовленные стюарды и сотрудники охранных предприятий. При этом их количество варьируется в зависимости от сложности матча. Иногда оно превышает 1300 человек. Это существенные затраты для организатора матча, но в приоритете безопасность.

— В Премьер-лигу вышли «Тамбов» и «Сочи». Насколько они готовы к проведению матчей РПЛ на своих стадионах?

— Что касается «Сочи», то проблем здесь не видим. У клуба новый стадион, где проходили матчи чемпионата мира. Кое-что по мелочам доработаем согласно нормативным документам для РПЛ. Рады, что в Лигу вошла команда из города с современной ареной. Окажем новичкам необходимую помощь для быстрейшей адаптации в высшем дивизионе. Сложнее с «Тамбовом».

У клуба нет стадиона, соответствующего нашим требованиям по вместимости, безопасности и комфорту. Необходимо в кратчайшие сроки реконструировать этот спортивный объект. А пока клубу придется проводить свои матчи на других аренах. Мы против такого футбола. Со следующего сезона этой возможности у претендентов на выход в Премьер-лигу уже не будет. При отсутствии надлежащей инфраструктуры клуб не сможет участвовать в чемпионате.

Критика в корректной форме

— Если составить условный рейтинг команд Премьер-лиги по уровню работы с болельщиками и организации безопасности на матчах, то у кого больше всего проблем и какого они рода?

— К сожалению, в ходе сезона проблемы периодически создавали болельщики всех клубов. В основном это нецензурные и оскорбительные скандирования, пиротехника, иногда попытки выбегания на поле. Чаще нарушения возникали у клубов с большим количеством зрителей из разных регионов страны. Это прежде всего относится ко всем московским клубам и клубу из Санкт-Петербурга. Региональным клубам легче взаимодействовать со своими фанатами и не допускать нарушений на трибунах. Всех их они знают в лицо. Большим клубам это сделать сложнее.

Уже в новом сезоне произойдет ряд изменений, которые, по нашему мнению, позволят уменьшить количество нарушений на стадионах. Совместно с РФС наметили ряд мер в этом направлении. Не буду озвучивать их до утверждения исполкомом Российского футбольного союза. Это относится к пиротехнике, количество которой из года в год уменьшается, но в большей степени к организованному мату. Уже неоднократно говорили, что хотим убрать его с трибун. Он запрещен законом, многим неприятен и непосредственно влияет на заполняемость стадионов. Каждый футбольный сезон из-за мата к нам не приходят десятки тысяч зрителей. И в основном это дети.

— Санкт-Петербург планирует принять финал Лиги чемпионов — 2020/21. Опыта проведения матчей ЧМ-2018, РПЛ и еврокубков будет достаточно для того, чтобы стадион был готов?

— Стадион «Газпром Арена» готов к проведению матчей любого уровня, в том числе финала Лиги чемпионов.

— Со стороны РПЛ была или будет какая-то помощь в организации?

— Подача заявки на проведение такого соревнования вне нашей компетенции. Мы не участвовали в ее подготовке. Организатором финала Лиги чемпионов является УЕФА. Если вдруг нас попросят в чем-то помочь, такая помощь будет оказана в меру наших возможностей.

— Если фанаты недовольны действиями клуба, РФС, РПЛ или какого-то футболиста, тренера и подготовили баннер, на котором в корректной форме изложили свое недовольство, — есть ли формальное основание для того, чтобы его не согласовать?

— Мы не отказываем фанатам в согласовании таких баннеров. Критика в корректной форме полезна. Принимая ее, получаешь возможность что-то исправить в лучшую сторону.

— Некоторое время назад ЦСКА был оштрафован КДК РФС за баннер про Fan ID. Как происходит взаимодействие между РФС и РПЛ в части согласования баннеров и последующих наказаний?

— Все просто. Существуют принятые правительством «Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». При согласовании баннеров руководствуемся этим нормативным документом.

Касательно матчей национальной сборной и матчей на Кубок России такое согласование делает РФС, на матчах чемпионата России — Премьер-лига. Наказания за несогласованные средства поддержки выносит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

— Какими именно критериями руководствуются при согласовании баннера?

— Средства поддержки не должны содержать надписи политического, экстремистского, провокационного или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или непристойные изображения, не содержать нацистку атрибутику или символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, сходную с ними до степени смешения, не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и организаторов официального спортивного соревнования.

22 ножа, 32 бойцовские капы за матч

— Почему за баннер про Fan ID было вынесено наказание?

— Баннер, вывешенный на матче 27-го тура ЦСКА — «Динамо», не мог быть согласован с РПЛ, так как он политизирован и связан с событием, исходящим от государства, — введением Fan ID. На футбольных матчах это не разрешено.

— Будет ли идея с Fan ID на матчах РПЛ реализовываться?

— Решение о внедрении идентификации зрителей на матчах чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу принято на уровне государства. Ее [идентификации] цель — обеспечение безопасности на футбольных стадионах. Идет работа по реализации этого проекта.

Задача состоит в том, чтобы сделать зрителей заинтересованными в получении Fan ID. Компенсировать временные неудобства, связанные с получением Fan ID, должны развернутые программы лояльности для болельщиков.

— Есть ли рекорд по количеству изъятой пиротехники за матч? Что обычно проносят на стадион, кроме пиротехники?

— Интересный вопрос. Сейчас мы не проводим такой анализ, хотя периодически запрашиваем эти цифры у клубов. Подумаем, как учитывать их в новом сезоне. Это полезная информация. О том, что пытаются занести на стадион, мы информировали СМИ в ходе прошедшего чемпионата.

Например, на матче 19-го тура между футбольными клубами «Динамо» — «Спартак», помимо пиротехники, были не допущены к проносу 22 ножа, 32 бойцовские капы, перцовый баллончик, 67 бутылок спиртного в стеклянной таре, 14 шарфов с оскорбительными и провокационными надписями.

— После чемпионата мира также поднимался вопрос продажи пива на стадионах. На каком этапе сейчас находится этот вопрос?

— Насколько мне известно, этот вопрос обсуждается, но требуется получить законодательное решение.

— Насколько оправданна продажа спиртного на стадионах с точки зрения безопасности? Понятно, что для самих клубов это возможность привлечь болельщика, существенная статья доходов.

— Очевидно, что запрет пива ничего не решил. На футбольных аренах не перестали появляться пьяные. Не понаслышке знаю, что из-за за отсутствия возможности выпить пиво на стадионе часть болельщиков непосредственно перед матчем подзаряжаются более крепким спиртным, а затем хмелеют, попадая на стадион. Для многих это стало традицией. А это негативно сказывается на состоянии безопасности.

Опыт ряда европейских стран, а также полученный нами на ЧМ-2018 в России, подтверждает, что возможность употребления пива на стадионе создает атмосферу праздника, увеличивает посещаемость, не порождая при этом серьезных проблем. Если запрет на напиток будет снят, многие из тех, кто смотрел футбол в пивных барах или у экранов телевизоров, вернутся на стадион.

В футбольные клубы придут новые спонсоры и рекламодатели, а часть полученных от них средств пойдет на улучшение комфорта и безопасности. Порядок продажи пива на стадионе можно будет отрегулировать внутренними правилами, исключив возможность бесконтрольного употребления напитка.

— В случае продажи спиртного на стадионе существует ли некий предел, на основании которого человека могут вывести со стадиона, если формально он при этом правил не нарушил?

— Правилами поведения зрителей, которые упоминались выше, запрещается находиться в местах проведения соревнований в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. Этим критериями руководствуются стюарды и сотрудники полиции при допуске или удалении нетрезвых зрителей со стадиона.

— У многих команд сейчас новые стадионы. Почему только «Зениту» и «Спартаку» реально удается собирать аншлаги?

— Сюда следует добавить «Ростов» и «Краснодар». Это зависит от многих факторов: как выступает команда, количество почитателей команды, насколько удобно добраться до стадиона, наличие комфортных условий пребывания на стадионе, качественные точки питания, погодные условия и многое другое.

В части безопасности: умелая и доброжелательная работа стюардов, охранников и полиции, удобный проход и быстрое покидание арены после футбольного матча. Можно сказать, что посещаемость является лакмусовой бумажкой для определения эффективности работы клуба.

— Сколько на данный момент в стране людей, которым запрещен проход на матчи РПЛ?

— 463 человека. Этим людям запрещен проход на все официальные спортивные соревнования, проходящие в нашей стране.

— Провел первый официальный матч новый стадион «Динамо». Как оцените старт?

— 26 мая 2019 года в последнем туре чемпионата России по футболу матчем «Динамо» — «Арсенал» (Тула) была открыта футбольная составляющая многофункционального стадиона «ВТБ-Арена». Сбылись ожидания динамовских болельщиков. Стадион стал домашней ареной клуба.

Открытию любого стадиона предшествует большая работа, связанная с исправлением различных архитектурных и технических просчетов, с изменениями нормативных требований по безопасности. Мы это уже проходили, принимая новые стадионы. Столкнулись с этим и на «ВТБ-Арене».

Но все замечания оперативно устранялись. Матч прошел на хорошем уровне. Вместе с тем стало очевидно, что требует улучшения. Будем рекомендовать убрать металлические решетки, препятствующие просмотру матча в секторах активной поддержки, заменив их на прозрачные из стеклопластика. Нужно совместно с полицией и городскими службами проработать вопрос эвакуации болельщиков после матча. На первом матче это происходило очень долго.