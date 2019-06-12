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Актер из сериала «Санта‐Барбара» умер в своем доме в США

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Актер из сериала «Санта‐Барбара» умер в своем доме в США

Вашингтон, 12 июня. Актер из сериала «Санта‐Барбара» Джим МакМуллан умер в США в возрасте 82 лет. Об этом сообщила вдова артиста Хелен МакМуллан.

По данным издания The Hollywood Reporter, МакМуллан скончался в своем доме в Уоффорд-Хайтс в Калифорнии. Ему было 82 года. Известно, что он долгие годы боролся со страшным заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом, но развившиеся осложнения отняли его жизнь, сообщает телеканал 360.

Как отмечает News.ru, эта болезнь неизлечима. Она поражает центральную нервную систему человека, постепенно приводит к параличу и атрофии мышц.

МакМуллан исполнил более 80 ролей в кино и сериалах, в том числе, в картине «Бэтмен и Робин», вестерне «Захватчики» и сериале «Даллас».

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Автор: Игорь Федоров
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