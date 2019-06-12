Продажи новой Lada Granta Cross стартовали в День России

Москва, 12 июня. Официальные продажи кросс-модификации нового внедорожника Lada Granta Cross стартовали в среду в России.

Новый универсал будет доступен для россиян в трех вариациях: Classic, Comfort и Luxe. Первый вариант будет стоить 555 тысяч рублей, второй — от 558 тысяч до 618 тысяч рублей, а за максимально комфортный автомобиль придется отдать от 619 тысяч до 644 тысяч рублей.

Отмечается, что дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этой линейки 198 километров. Также новинки получили защитный обвес из прочного пластика, который позволит избежать повреждения эмали.