Бари Алибасов остается в больнице в тяжелом состоянии

Москва, 12 июня. Российский композитор и музыкальный продюсер Бари Алибасов в настоящее время остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в российской столице, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое. Об этом в среду сообщили РИА Новости в справочной службе медицинского учреждения.

«Он [Алибасов] в реанимации, состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром — 36,8», — уточнил работник больницы​​​.

Ранее сын продюсера рассказал, что Алибасов в течение еще трех дней должен находиться под круглосуточным присмотром медиков, чтобы исключить абсолютно все риски.

Напомним, 72-летний Алибасов попал в больницу после того, как нечаянно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба российского продюсера уточнила, что медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее генеральный менеджер Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, однако пока никого не может узнать и ничего не помнит.