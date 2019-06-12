Сирия, 12 июня. Системы противовоздушной обороны сирийской армии перехватили израильские ракеты на юге провинции Даръа, в Дейр-эз-Зоре отряд SDF обезвредил группу боевиков ИГИЛ1*. «Сирийская свободная армия» обстреливает правительственные силы в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили израильские ракеты на юге Даръа.

«Исламское государство1»: подозревается в нападении на конвой курдского ополчения на востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявляет, что уничтожила склад боеприпасов ССА в Хаме.

Курды: ликвидировали «спящую ячейку» ИГИЛ и потеряли троих ополченцев в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили еще один конвой с подкреплением и обстреляли город в Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Два бойца курдского отряда «Демократических сил Сирии» (SDF) скончались на месте в результате взрыва в поселке Абу-Хардуб на востоке провинции, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Кроме того, как передает новостное агентство Euphrates Post, в окрестностях поселка неизвестная группировка боевиков напала на отряд курдов, началась перестрелка. Курды потеряли одного ополченца, еще четверо были ранены. Неизвестные скрылись в пустыне. Предположительно боевики принадлежат к одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», которые укрываются на курдских территориях.

В ходе рейда бойцы SDF обезвредили подразделение ИГИЛ в районе Аль-Джурди на востоке провинции. Был ликвидирован схрон боевиков с боеприпасами и оружием, среди которого находились минометы, автоматы, пулеметы, бомбы, ручные противотанковые гранатометы, о чем сообщает информационный портал Deir Ezzor 24.

Провинция Даръа

Новостное агентство Sana News сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии (САА) обнаружили и уничтожили ракеты, выпущенные Израилем в сторону города Тель-Аль-Хараф. Ущерб, который нанесли израильские ракеты ограничился только разрушениями нескольких строений, жертв среди населения не зафиксировано. Военные источники агентства передали информацию о том что Израильская армия начала использовать комплексы, которые создают помехи для радиолокационных станций сирийских противовоздушных сил.

Провинция Идлиб

Турецкие войска по-прежнему ведут боевые действия на территории Сирии, оказывая поддержку боевикам «умеренной оппозиции». По неподтвержденным данным канала Step News Agency, женщина из лагеря беженцев была убита в городе Калаат аль-Мадик в лагере Савауд Аль-Ахла в результате обстрела результате обстрела лагеря турецкими войсками. Как сообщает местный источник в сети Twitter Yaser Emre, на севере Идлиба движется еще один конвой турецкой армии, который пересек сирийско-турецкую границу на севере провинции.

Провинция Хама

Продолжаются боестолкновения протурецких и джихадистских бандформирований с правительственной армией на северо-западе провинции. Как передает подконтрольный боевикам протурецкой группировки «Сирийской свободной армии» (ССА) Telegram-канал, утром боевики обстреляли город Аль-Касабия из крупнокалиберных пулеметных установок. В результате обстрела пострадал склад боеприпасов правительственных сил, которые базируются в городе. В данный момент официальные правительственные СМИ не подтвердили это заявление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)