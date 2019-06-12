На «Эхе Москвы» не рады освобождению Голунова, потому что «протестов не будет»

Освобождение журналиста «Медузы» Ивана Голунова и снятие с него тяжелого обвинения в сбыте наркотиков обрадовало многих его коллег из разных политических лагерей. Многие критики власти вынуждены были признать, что справедливость и права человека в России все-таки есть, особенно в свете заявления руководства МВД насчет дальнейшего внутреннего расследования.

Но пока одни радуются за Голунова, другие очень жалеют о том, что он на свободе. И это не так называемые «охранители», а публицисты «Эха Москвы».

Вчера вечером вскоре после объявления о снятии с Голунова всех обвинений публицист «Эха» Зоя Светова посвятила этому событию колонку. По версии Световой, Голунова отпустили напрасно: в День России общественность готовила в его поддержку множество протестных акций, а теперь их придется отменить.

Прошлась колумнистка и по редакции «Медузы». Якобы руководству издания «кто-то в мэрии» предложил, мол, выпустят вашего Голунова, если никаких маршей 12 июня не будет, поэтому-то они и призывают теперь не идти на марш в его поддержку.

«Власть больше всего не хочет, чтобы испортили праздник 12 июня и люди прошли по своему городу с требованиями прекратить фальсификации. Мэрия убедила редакцию «Медузы» и других, что если марша не будет, то Голунова освободят. Это очень простая разводка», — пишет Светова.

Редакция «Медузы» действительно попросила читателей не приходить на несогласованную акцию 12 июня, на которую зовет организатор Лизавета Нестерова, да и сам Иван Голунов сказал, что на нее не собирается. Главред издания Галина Тимченко объяснила, что в поддержку всех несправедливо осужденных и против произвола будет другая акция, и ее уже согласовали на 16 июня.

Создается ощущение, что справедливому решению по делу Голунова искренне рады работники федеральных каналов и RT, а представители оппозиционных СМИ вместе с «Эхом» готовы заплакать. Слишком хорошим он был кандидатом в «сакральные жертвы режима», чтобы так легко смириться с необходимостью найти новую для дальнейшей отработки повестки.