Призывающие выйти на незаконный митинг в поддержку Голунова маргиналы-скандалисты преследуют корыстные цели

Москва, 12 июня. Только маргиналы-скандалисты выйдут на несанкционированный митинг в поддержку освобожденного из-под домашнего ареста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, уверен декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, власть приняла мудрое решение, а освобождение Голунова резко снизило уровень протестной активности. Об этом Шатилов заявил в комментарии «Политике Сегодня».

«Многие оппозиционеры выражали сожаление, что им не удалось по-максимуму использовать протестный потенциал. Здравомыслящая часть оппозиции решила отказаться от незаконной акции в праздничный день», — подчеркнул Шатилов.

Эксперт уверен, что 12 июня на митинг в поддержку Голунова выйдут только бузотеры, которые находятся, «мягко говоря, вне закона».

«Им главное побузить, попытаться спровоцировать власти на силовые действия. Им сложно будет рассчитывать на общественную поддержку. Очень надеюсь, что участников будет мало. А правоохранители достаточно легко их локализуют», — объяснил Шатилов.

Напомним, руководство интернет-издания «Медуза» призывает отказаться от планов проведения марша в защиту спецкора Ивана Голунова 12 июня. И сам журналист призвал провести этот день с родными и близкими.

Спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. При личном досмотре и обыске его квартиры были найдены наркотики. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о незаконном хранении и распространении запрещенных препаратов.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с отсутствием доказательств его причастности в совершении преступления. Министр внутренних России обратил пристальное внимание на доводы общественности и взял расследование под особый контроль. Также к судьбе Голунова подключились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы. Благодаря активным действиям и конструктивным предложениям удалось добиться того, что в деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.