День России отпраздновали в Риме в преддверии визита Путина в Италию

Рим, 12 июня. День России масштабно отпраздновали в столице Италии в преддверии официального визита российского лидера Владимира Путина в Рим.

Как отметил посол РФ в Италии Сергей Разов, Россия встречает свой государственный праздник, продолжая реализацию масштабных задач строительства правового демократического государства, экономической отрасли и развитого гражданского общества.

«Мы с итальянским коллегами активно работаем над подготовкой официального визита Путина в Италию, который состоится в июле», — напомнил российский дипломат.

Разов выразил уверенность в том, что переговоры главы российского государства с президентом и председателем правительства Италии дадут новый мощный толчок развитию двухстороннего взаимодействия, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно о планах российского лидера Владимира Путина в ходе визита в Италию.

В этом году в массовом праздновании Дня России участвовали примерно 1200 человек, среди которых были известные политические и государственные деятели, журналисты, научные и культурные сотрудники. Почетными гостем вечера стала глава итальянского сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати.