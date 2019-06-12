Психологи объяснили, как распознать нездоровые отношения

Москва, 12 июня. Перед вступлением в брак психологи рекомендуют присмотреться к вашему избраннику и понять, есть ли будущее у этих отношений.

Прогулки под луной, подарки, так называемый «конфетно-букетный» период есть практически во всех отношениях. Психологи дали несколько советов, как распознать токсичные отношения, которые сопровождаются тиранией и ограничением свободы партнера.

Обратите внимание на соперничество в паре. Многие проблемы постоянно заканчиваются ссорами. Мужчины и женщины, зная слабые места своего партнера, могут пустить в ход эту информацию.

Если вас унижают во время споров, такие отношения нельзя назвать нормальными. Обиды и недомолвки — еще один признак нездоровых отношений. Со временем может появиться желание отомстить партнеру, накапливаются отрицательные эмоции, они разрушают любовь.

Шантаж, угрозы, контроль — первые признаки токсичных отношений, в большинстве случаев они ведут к домашнему насилию, пишет Planet Today.

Желание свалить вину на другого — распространенный недуг в парах. Если кто-то из вас не готов нести ответственность за свои ошибки, это провоцирует постоянные споры.

Ревность — еще один признак нездоровых отношений. Если партнер с самого начала пытается оградить вас от общения с некоторыми людьми, это тревожный звоночек. Желание контроля может перерасти в ревность по пустякам.