Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Психологи объяснили, как распознать нездоровые отношения

58
0 Оставить комментарий

Психологи объяснили, как распознать нездоровые отношения

Москва, 12 июня. Перед вступлением в брак психологи рекомендуют присмотреться к вашему избраннику и понять, есть ли будущее у этих отношений. 

Прогулки под луной, подарки, так называемый «конфетно-букетный» период есть практически во всех отношениях. Психологи дали несколько советов, как распознать токсичные отношения, которые сопровождаются тиранией и ограничением свободы партнера.

Психологи объяснили, как распознать нездоровые отношения

Обратите внимание на соперничество в паре. Многие проблемы постоянно заканчиваются ссорами. Мужчины и женщины, зная слабые места своего партнера, могут пустить в ход эту информацию.

Если вас унижают во время споров, такие отношения нельзя назвать нормальными. Обиды и недомолвки — еще один признак нездоровых отношений. Со временем может появиться желание отомстить партнеру, накапливаются отрицательные эмоции, они разрушают любовь.

Шантаж, угрозы, контроль — первые признаки токсичных отношений, в большинстве случаев они ведут к домашнему насилию, пишет Planet Today.

Психологи объяснили, как распознать нездоровые отношения

Желание свалить вину на другого — распространенный недуг в парах. Если кто-то из вас не готов нести ответственность за свои ошибки, это провоцирует постоянные споры.

Ревность — еще один признак нездоровых отношений. Если партнер с самого начала пытается оградить вас от общения с некоторыми людьми, это тревожный звоночек. Желание контроля может перерасти в ревность по пустякам.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров