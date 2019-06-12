Политолог указал на абсурдность оскорбительного для России митинга оппозиции 12 июня

Москва, 12 июня. Незаконный митинг, который хочет провести оппозиция в День России, призван оскорбить страну, считает политолог Юрий Самонкин.

Либералы и сторонники блогера Алексея Навального решили воспользоваться возможностью испортить россиянам праздник 12 июня. Оппозиция, идя против россиян и всей страны, призвала соотечественников выйти на улицы, тем самым превратить шествие в поддержку журналиста Ивана Гоулнова в стихийный и незаконный митинг.

Необходимость в марше в поддержку журналиста «Медузы» отпала после того, как его дело было прекращено. Однако представители либеральной общественности решили не упускать шанс. Вместо того, чтобы провести акцию 16 июня, как предложили московские власти, либералы призывают участвовать в несанкционированном митинге 12 июня. Накануне прошла встреча представителей правительства и организаторов акции. Как сообщили ранее столичные власти, они уведомили организаторов об ответственности за проведение незаконного публичного мероприятия. Также руководство Москвы призвало россиян не присоединяться к этому незаконному шествию. Примечательно, что и сам Голунов заявлял, что не планирует посещать подобную акцию.

Самонкин, комментируя намерение оппозиции провести незаконный митинг, отметил, что здесь срабатывает принцип абсурдности, когда уголовное дело против журналиста прекращено.

«Сам журналист Голунов вчера в интервью сказал, что он оповещен о ситуации, что для него это неожиданно, но у него нет претензий к МВД. Сейчас в соответствии с законом он будет реабилитирован и получит соответствующую компенсацию от государства по факту необоснованности возбуждения уголовного дела», — отметил в беседе с iReactor политолог.

По его мнению, представители либеральной общественности не хотят слышать доводы. Кроме того, как считает политолог, митинг носит жестоко провокационный характер. Он убежден, что проведение акции инициировано, чтобы оскорбить Россию и ее интересы, а также сделать на этом самопиар.

Напомним, Голунова задержали в Москве 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, при обыске дома — еще несколько пакетиков с наркотиками. Было возбуждено уголовное дело, Голунова отправили под домашний арест. Дело журналиста взяли на особый контроль. Во вторник стало известно, что уголовное дело против спецкорреспондента «Медузы» прекратили. Глава МВД России Владимир Колокольцев после дела Голунова заявил, что попросит российского лидера освободить от должность двух офицеров.