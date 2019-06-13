В сирийском Дамаске показали документальный фильм об Ингушетии

Дамаск, 13 июня. В сирийском Дамаске прошла презентация документального фильма о Республике Ингушетия. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На презентации фильма также была передана гуманитарная помощь, которую получили более 5000 сирийских семей. В наборах были продукты питания и предметы медицинского назначения. Вся помощь была предоставлена семьями из Ингушетии. Таким образом они решили поддержать сирийских беженцев, вернувшихся домой.

Стоит отметить, что простой народ Сирийской Арабской Республики продолжает нуждаться в предметах первой необходимости: еде, одежде, медикаментах. В данный момент большинство освобожденных регионов находится на стадии восстановления, далеко не все есть в открытом доступе. В то же время сирийские власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть страну в довоенное состояние.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда Ингушетия помогает сирийскому народу оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в начале мая по случаю начала священного месяца Рамадан власти Ингушетии устроили гуманитарную акцию в Дамаске.

В частности, представители российской Республики Ингушетия подарили сирийскому народу «Шатер Рамадана», где раздается еда в праздничные дни. Шатер украшен надписью «С любовью из Ингушетии!».

Для многочисленных посетителей шатра были подготовлены шесть тысяч обедов, которые будут раздавать по 200 в день. Работа «Шатра Рамадана» проводилась при поддержке сирийского министерства вакуфов (ведомство по вопросам управления имуществом, которое передается на благотворительные или религиозные цели. — прим. ред. ФАН), которое организовало автобусы для перевозки постящихся мусульман из их домов к шатру и обратно.