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МИД РФ отреагировал на введение новых американских санкций против Сирии

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МИД РФ отреагировал на введение новых американских санкций против Сирии

Москва, 12 июня. Американские власти продолжают оказывать давление на сирийского президента Башара Асада, чтобы помешать его усилиям по нормализации ситуации в республике. Об этом заявил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков в связи с расширением американских рестрикций в отношении САР.

По словам дипломата, новые санкции — отражение прежней линии Вашингтона.

«Американцев не устраивает ситуация, когда законное правительство в Дамаске успешно ведет многоплановую работу по стабилизации обстановки, нормализации жизни и расширяет контроль над территорией страны в русле политики, которую мы поддерживаем», — подчеркнул заместитель главы дипломатического ведомства.

Рябков обратил внимание на то, что «американцы преследуют другие цели» — Вашингтон вместе с союзниками хочет установить свой контроль на сирийской земле, передает РИА Новости.

Российский дипломат добавил, что антисирийские ограничения — это один из инструментов оказания давления на правительство САР для того, чтобы затруднить Башару Асаду продолжение работы по нормализации жизни в стране.

Напомним, американские власти расширили санкции против Сирийской Арабской Республики. В список попали 13 юридических лиц из САР, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одной фамилией. В перечне рестрикций оказались, в частности, трейдинговая фирма из ОАЭ ASM International Trading — все физические лица, внесенные в список во вторник, связаны именно с ней.

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Автор: Сергей Петров
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