Курды под управлением США грабят и убивают жителей Заевфратья

За минувшие два дня границу Сирии и Ирака пересекли 85 грузовых автомобилей с вооружением и военной техникой. Соединенные Штаты продолжают вооружать курдских боевиков из коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), которые поддерживают режим американской оккупации на востоке страны, где находятся основные запасы нефти.

#US military reportedly sent dozens of trucks filled with equipment to #Syria’s #DeirEzzor this week. According to the #SOHR report, hundreds of trucks carrying military and logistical equipment were transported to #SDF territories in the #DeirEzzor province. pic.twitter.com/LCjUtigV9H — NadieHarbieh (@HarbiehNadie) June 11, 2019

Местное арабское население крайне недовольно присутствием иностранных войск, наемников из частных военных компаний и курдских оккупационных сил, и неоднократно выражало свое недовольство. Не осознавая, насколько сложная ситуация сложилась в провинции Дейр-эз-Зор, американское военное командование старается пресечь любые выступления местных жителей с помощью насилия. В Белом доме не собираются искать компромисса — а в далекой Сирии боевики SDF безнаказанно творят насилие в отношении мирных жителей, которые мешают вывозить нелегально добытую нефть в Иракский Курдистан и Турцию.

Ситуацию еще более осложняет присутствие существование в регионе большого количества «спящих ячеек» якобы разгромленного «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), которые практически ежедневно совершают нападения на курдские силы и мирных жителей. Кроме того, ситуацию усугубляет топливный кризис, разразившийся на богатых нефтью территориях из-за нелегального вывоза нефти, и «эпидемия» пожаров на посевах в Дейр-эз-Зоре, Хасаке и Ракке, с которой оказались неспособны справиться курдские оккупационные органы власти. В результате политики, проводимой США, восточная Сирия превратилась в зону бедствия — практически ежедневно происходят убийства, пожары на полях, протесты и покушения.

Al-Qahtani Al Hasaka Countryside

Not accidental fires. pic.twitter.com/qLiqh1N87M — N.M (@nm79797979) June 10, 2019

Боевики проамериканских сил, чувствуя свою полную безнаказанность, переходят любые границы. SDF постоянно занимается принудительным набором местных молодых людей в свои ряды — курды выполняют приказ Пентагона об увеличении численности SDF вдвое, до 121 тысячи человек. Для обеспечения набора курды не останавливаются ни перед чем — вчера в восточной части Дейр-эз-Зора боевики SDF применили артиллерию против гражданского населения.

Курдский отряд окружил деревню Аль-Нимали и потребовал выдачи всех мужчин призывного возраста. Старейшины деревни, живущей в общем по племенному укладу, ответили отказом. Тогда в ход пошли минометы, использованные как средство убеждения. Более 800 человек были вынуждены бежать из деревни, чтобы не стать жертвами нападения. Это преступление оккупационных сил осталось незамеченным правозащитными организациями.

Стоит отметить, что вопросам мобилизации местного населения американцы и их наемники в Сирии уделяют особое внимание — в отличие от вопросов пожарной безопасности или обеспечения топливом. Террористы «Исламского государства» по указанию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади перешли к подпольной войне на истощение, стараясь подорвать контроль курдских сил над регионом и использовать недовольство арабских племен, чтобы вновь захватить власть.

Вашингтон, стремясь обезопасить свои завоевания на востоке Сирии, принудительно ставит под ружье мирных жителей вне зависимости от возраста и здоровья. Для подготовки солдат для «демократических сил» были организованы тренировочные лагеря, больше похожие на тюрьмы. Отказаться от обучения в них невозможно, а при попытке бежать курдская охрана применяет оружие на поражение. Не исключено, что в процессе используются наркотические и психотропные препараты.

Выпускники таких «военных академий» вынуждены бороться со своими бывшими соседями и жителями других арабских деревень.

Американские власти, будучи прочно связаны с ведущими СМИ и обеспечивая «фильтрацию» информации в социальных сетях, берут моральную сторону этих процессов на себя. Ведущие западные СМИ попросту игнорируют преступления, которые совершаются под эгидой США. Мир узнает о происходящем на восточном берегу Евфрата только то, что вписывается в «демократическую» идеологическую доктрину.

Соединенные Штаты не очень интересуют процессы, которые происходят на востоке Сирии, поскольку контроль над Заевфратьем им нужен в первую очередь для того, чтобы продолжать дестабилизировать ситуацию в остальной Сирии, в том числе с помощью топливного кризиса, считает военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

«Бунты за Евфратом продолжаются по банальным причинам — арабы не хотят идти в курдские вооруженные формирования и другие курдские структуры, — отметил он в интервью Федеральному агентству новостей. — В то же время США там только контролируют территорию, сохраняя карту для торговли по будущему Сирии и будущему курдов».

Глава центра «Кассад» отметил, что курды пытаются запугать племенных вождей арабских племен, которые все больше склоняются к восстановлению сотрудничества с Дамаском, а некоторые уже втихую восстанавливают торговые каналы и продают Дамаску нефть. США требуют пресекать любые такие случаи любыми средствами.

«Курды громко рассуждали о некой автономии, которые хотят получить, и с помощью американцев залезли на территории вдоль Евфрата, которые исторически принадлежат нескольким арабским племенам, живущим в районе Дейр-эз-Зора. Племенная напряженность уже растет, — подчеркнул в беседе с ФАН востоковед из Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. — Не надо ожидать, что это будет «потом» — это уже начинается, процесс идет, и он будет усиливаться. И на этих территория вполне закономерен вопрос о реставрации «Исламского государства», которое однажды уже смогло воспользоваться противоречиями между племенами».

1 Организация запрещена на территории РФ.