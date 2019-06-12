Юрист уличил оппозицию в нездоровом желании «лишь бы помитинговать»

Москва, 12 июня. Юрист и соучредитель правового бюро «Сорвачев и партнеры» Антон Сорвачев считает, что оппозиции на самом деле безразлична судьба журналиста Ивана Голунова и всех россиян.

«Оппозиция, ей лишь бы помитинговать, ей все равно на самом деле на Голунова, с моей точки зрения, как вообще практически и на всех людей, которые живут в нашей стране, ради интересов которых они пытаются выступать», — заявил он в комментарии агентству Inforeactor.

Эксперт объяснил, что оппозиция просто использует это как инфоповод.

«Они пытаются привлечь к себе внимания и получить дополнительно политических очков», — уверен юрист.

Накануне 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела Ивана Голунова. Такое решение было принято в связи с недоказанностью его причастности к совершению преступления.

После снятия обвинения власти Москвы предложили организаторам шествия в поддержку журналиста провести акцию 16 июня, чтобы не мешать празднованию Дня России, однако оппозиции такой вариант не понравился.

Вице-мэр Александр Горбенко заявил, что инициаторы шествия 12 июня не идут на диалог по обеспечению безопасности граждан и пообещал обратиться в прокуратуру для принятия меры по отношению к гражданам, которые призывают людей выходить на улицы в этот день. Отметим, что и сам Голунов не собирается выходить сегодня на митинг, а хочет провести больше времени с родными. Отказаться от участия в акции призвал и главред «Медузы».