Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Москва, 12 июня. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил лидера российского государства Владимира Путина с Днем России. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте главы Абхазии.

Хаджимба пожелал гражданам России «мира, добра, благополучия и новых свершений во благо РФ». Президент Абхазии подчеркнул, что Российская Федерация — это «крепкое государство с современной экономикой и уверенностью в завтрашнем дне».

«Трудно переоценить ваш личный вклад в динамично развивающиеся отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», — сообщается в поздравительной телеграмме.

Президент Абхазии заметил, что «документальная хроника свидетельствует об уникальной и богатой предыстории этого национального праздника».

Ранее сообщалось, что поздравительные телеграммы Владимиру Путина направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.