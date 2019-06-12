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Эксперт объяснил, как либеральная «тусовка» спасает гегемонию США шествием за Голунова

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Эксперт объяснил, как либеральная «тусовка» спасает гегемонию США шествием за Голунова

Москва, 12 июня. Планы оппозиции провести в Москве марш в поддержку Ивана Голунова и организация в Гонконге многотысячных митингов напрямую связаны с подписанием стратегического союзничества России и Китая против гегемонии США, считает военный обозреватель Александр Роджерс.

По мнению эксперта, именно так «либшиза» пытается провести свой последний решительный бой, «иначе гегемонию американских хозяев уже не спасти».

Роджерс убежден, что оппозиционным силам в России на самом деле плевать на Голунова, «им лишь скакать», пишет «Журналистская правда».

Ранее  руководство «Медузы» также призвало россиян не участвовать в несанкционированном шествии 12 июня.

О прекращении уголовного дела Голунова стало известно накануне. Об этом объявил министр внутренних дел РФ Александр Колокольцев. По его словам, такое решение было принято в связи с недоказанностью его причастности к совершению преступления.

Несмотря на это оппозиционные силы не оставили своих планов провести шествие в поддержку журналиста. Мэрия Москвы предложило им альтернативу: 16 июня, чтобы не мешать празднованию Дня России. Но инициаторы акции отказались идти на диалог. После этого вице-мэр столицы Александр Горбенко пообещал обратиться в прокуратуру для принятия меры по отношению к гражданам, которые призывают людей выходить на улицы в этот день.

 

 

 

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Автор: Сергей Петров
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