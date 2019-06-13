Вооруженные ополченцы арабских племен атаковали села в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 13 июня. Под прикрытием нелегального самолета международной коалиции во главе США вооруженное ополчение арабских племен вторглись в сирийские города Абу аль-Нитель и Аль-Нимила в восточном пригороде Дейр-эз-Зора после того, как жители подняли флаг Сирийской Арабской Республики они обстреляли два города артиллерией. В результате пострадал один человек.

Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

В нашем распоряжении также оказалось видео, снятое после атаки:

Стоит отметить, что в регионе продолжаются столкновения между боевиками проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и вооруженным ополчением местных арабских племен. Совсем недавно боестолкновения произошли на территории населенного пункта Абу аль-Нитель, на который напали боевики племен, чтобы отомстить за гибель жителя деревни Аль-Нимила.

В результате атаки боевики арабских племен убили бойца Демократических сил Сирии Абдула Авада аль-Хаджи и ранили его отца. Личности нападавших остались неизвестны. В ответ на это нападение жители Абу аль-Нителя совместно с боевиками SDF сожгли восемь домов во враждебной деревне. На что боевики из Аль-Нимилы сожгли поля в районе Абу аль-Нителя.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что мирный житель по имени Имад аль-Анад аль-Мафаси был застрелен неизвестными в провинции Дейр-эз-Зор. Тело сирийца было найдено на окраине деревни Абу аль-Нитель на севере провинции.