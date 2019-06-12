Посол Латвии в России пожаловался на «шпротный стереотип»

Рига, 12 июня. В Сети про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, но это не соответствует действительности. Об этом заявил посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш в интервью изданию «Открытый город».

По его словам, товарооборот между Ригой и Москвой в прошлом году достиг практически трех миллиардов евро. Он отметил, что Латвия просто физически не смогла бы экспортировать шпроты на три миллиарда евро, потому что в Балтийском море нет столько рыбы. Риекстиньш заверил, что на российские прилавки попадает много других товаров и продуктов.

Дипломат указал на то, что Латвия экспортирует в Россию шоколадную продукцию, детское питание, лекарства, алкогольные напитки, а также текстиль и химию. Он выразил уверенность в том, что в России якобы существует некий «шпротный стереотип» в отношении прибалтийской страны.

Риекстиньш также напомнил, что одной из латвийской компании еще два года назад отменили запрет на ввоз рыбных консервов в Россию, но, по его словам, эта фирма уже давно переориентировалось на другие рынки и возвращаться на российский не особо рассчитывает, так как остерегается новых санкций.

Напомним, в начале июня 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз в Российскую Федерацию рыбной продукции из Латвии и Эстонии по причине ряда нарушений, включая наличие в консервах канцерогенного вещества бензопирена. В декабре 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок на российский рынок.