МИД РФ допустил встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»

Москва, 12 июня. Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков допустил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 «на ногах».

Накануне советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с российским президентом и председателем Китая Си Цзиньпином.

Рябков, комментируя заявление Болтона, сообщил, что Вашингтон пока не направил конкретных сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи.

Москва продолжает ориентироваться на то, что именно от Соединенных Штатов «должны проследовать импульсы» на счет встречи, пояснил Рябков.