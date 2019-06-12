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МИД РФ допустил встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»

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МИД РФ допустил встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»

Москва, 12 июня. Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков допустил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 «на ногах».

Накануне советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с российским президентом и председателем Китая Си Цзиньпином.

Рябков, комментируя заявление Болтона, сообщил, что Вашингтон пока не направил конкретных сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи.

Москва продолжает ориентироваться на то, что именно от Соединенных Штатов «должны проследовать импульсы» на счет встречи, пояснил Рябков.

«Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах». Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — сказал российский дипломат в беседе с РИА Новости.

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Автор: Данила Копп
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