МИД РФ допустил встречу Путина и Трампа на G20 «на ногах»
Москва, 12 июня. Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков допустил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 «на ногах».
Накануне советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с российским президентом и председателем Китая Си Цзиньпином.
Рябков, комментируя заявление Болтона, сообщил, что Вашингтон пока не направил конкретных сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи.
Москва продолжает ориентироваться на то, что именно от Соединенных Штатов «должны проследовать импульсы» на счет встречи, пояснил Рябков.
«Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах». Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — сказал российский дипломат в беседе с РИА Новости.