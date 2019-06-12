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В МИД РФ сообщили о возможной встрече «на ногах » Путина и Трампа на G20

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В МИД РФ сообщили о возможной встрече «на ногах » Путина и Трампа на G20

Прага, 12 июня. Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться на полях саммита G20 в Осаке, но, скорее всего, «на ногах», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ напомнил о заявлении советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Трамп рассчитывает встретиться в Осаке с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином​​​.

«Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей», — заметил Рябков.

Однако, по его словам, контакты такого уровня не готовятся путем обмена «какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле».

«Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия», - подчеркнул он, заметив, что со стороны США никаких импульсов на этот счет нет.

Именно поэтому, как пояснил Рябков, Москва со своей стороны «вообще не конкретизирует модальности подобного контакта».

«В принципе впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом», — добавил дипломат.

При этом Рябков не исключил, контакт Путина и Трампа все равно может состояться, даже если Штаты не предоставят никаких конкретных предложений, отмечает РИА Новости.

«Но он будет, что называется, «на ногах». Но это все на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — заключил он.

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Автор: Игорь Федоров
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