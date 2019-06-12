Москва, 12 июня. Московские власти призывают не участвовать в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В пресс-службе сообщили, что накануне состоялась встреча представителей правительства с организаторами митинга.

Отмечается, что организаторы акции, которую они планируют провести в среду, были уведомлены об ответственности за проведение незаконного публичного мероприятия.

«Просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы департамента.

Столичные власти согласовали акцию в поддержку журналиста 16 июня.

Напомним, Голунова задержали 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, в ходе обыска дома — еще несколько свертков с наркотиками. Было возбуждено уголовное дело. По решению суда журналиста отправили под домашний арест, но во вторник было прекращено уголовное дело Голунова из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Отметим, что действия главы МВД России Владимира Колокольцева заслуживают уважения. Как только общественность указала на несостыковки, дело журналиста было взято на особый контроль. Услышать доводы общественности и принять их — заметный шаг, который привел к справедливости. После завершения дела против Голунова Колокольцев заявил, что решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности двух офицеров.

Судьбой Голунова обеспокоились Совет при президенте по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы. Именно от них исходили наиболее конструктивные предложения, именно благодаря их работе были быстро подключены все государственные институты, включая российского лидера. Стоит отметить, что вмешательство этих структур стало гарантией того, что в деле специального корреспондента «Медузы» в итоге победу одержит закон и справедливость.

Участники общественных институтов в России заявили о необходимости озаботиться судьбами всех граждан страны, которые оказались в такой же ситуации, как Голунов. В конечном счете это может привести к пересмотру УПК, чего даже не требовали частные защитники журналиста. «За судьбой конкретного человека — проблемы сотен и тысяч граждан» — позиция, из которой всегда исходят государственные правозащитные институты, созданные с подачи главы государства.