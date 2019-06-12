Пашинян поздравил Путина, Медведева и всех граждан РФ с Днем России

Ереван, 12 июня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Дмитрия Медведева с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В обращении к Путину Пашинян подчеркнул, что поздравляет российского лидера от имени армянского народа и от себя лично сердечно. По мнению Пашиняна, отношения между РФ и Арменией можно назвать образцовыми, ведь они основаны на дружбе, доверии и вековых традициях.

Основой для развития двустороннего сотрудничества двух стран он назвал прочные братские связи и активный политический диалог. Он также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а всем россиянам – мира, благополучия и процветания.

В телеграмме Медведеву Пашинян напомнил, что День России связан с реформами, нацеленными на укрепление благополучия граждан РФ и упрочение роли страны на международных площадках.