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Пашинян поздравил Путина, Медведева и всех граждан РФ с Днем России

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Пашинян поздравил Путина, Медведева и всех граждан РФ с Днем России

Ереван, 12 июня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента РФ Владимира Путина и главу российского правительства Дмитрия Медведева с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

В обращении к Путину Пашинян подчеркнул, что поздравляет российского лидера от имени армянского народа и от себя лично сердечно. По мнению Пашиняна, отношения между РФ и Арменией можно назвать образцовыми, ведь они основаны на дружбе, доверии и вековых традициях.

Основой для развития двустороннего сотрудничества двух стран он назвал прочные братские связи и активный политический диалог. Он также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в его ответственной государственной деятельности, а всем россиянам – мира, благополучия и процветания.

В телеграмме Медведеву Пашинян напомнил, что День России связан с реформами, нацеленными на укрепление благополучия граждан РФ и упрочение роли страны на международных площадках.

«Уверен, что последовательное развитие стратегического взаимодействия между Арменией и Россией в полной мере исходит из интересов народов наших стран», — добавил он.

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Автор: Сергей Петров
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