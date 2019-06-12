Клинцевич ответил на слова Геращенко о «телефонных террористах» с Украины

Москва, 12 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцеви отреагировал на слова депутата Рады об украинцах, оставляющих ложные сообщения о минировании в РФ. По словам сенатора, эту «позорную практику» нужно прекратить.

«Не надо, как у нас говорят, наводить тень на плетень. Ложные сообщения о минировании объектов в России, которые поступают с Украины, — это не действия каких-то отдельных граждан страны, а продолжение все той же политики прежнего президента Украины, цель которой «потрепать» Россию», — объяснил российский сенатор.

Клинцевич не исключил, что у шестого главы Украины Владимира Зеленского еще не дошли до этого вопроса руки. Он также призвал прекратить «эту позорную практику».

Ранее украинский депутат Антон Геращенко в прямом эфире канала «112 Украина» заявил, что граждане Украине нередко «минируют» объекты в РФ, но, по его словам, делают это в ответ на якобы аналогичные действия в адрес Украины со стороны россиян.

Геращенко согласился с тем, что за «минированием» каких-то вокзалов или торговых центров в РФ могут стоять и украинцы.

Напомним, сообщения и звонки о «минировании» снова начали поступать в январе 2019 года по всей России. Примерно такая же ситуация наблюдалась более 12 месяцев назад, охватив 75 из 85 субъектов. В общей сложности было эвакуировано почти два миллиона человек из тысяч торговых центров и комплексов, вокзалов и других объектов.