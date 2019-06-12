Малькевич назвал «гапоновщиной» провокационный марш оппозиции «имени Голунова»

В громком деле журналиста Ивана Голунова, заподозренного в распространении наркотиков, а затем освобожденного за недоказанностью обвинения, власть показала себя чрезвычайно эффективной, прислушивающейся к голосу общественного мнения. А вот защитники Голунова из либерального лагеря вновь проявили не лучшие свои качества. Сначала они все предсказуемо перессорились, не будучи в состоянии даже договориться о совместных действиях, а затем наиболее радикально настроенная их часть решила любой ценой устроить несогласованную акцию 12 июня, чтобы испортить гражданам праздник — День России.

Как отмечают эксперты, поведение оппозиции в «деле Голунова» в очередной раз показало, что так называемых лидеров протеста не интересует будущее России и реальные проблемы страны. Для них, в основной своей массе людей чрезвычайно инфантильных, важны лишь собственные нездоровые амбиции, поэтому они совершенно не готовы и не хотят договариваться даже между собой.

Как отмечает глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, на самом деле консолидация общества в деле Голунова — это заслуга государственных институтов, которые оппозиция, не будучи в состоянии сама кого-либо объединить, привычно осуждает.

У Александра Малькевича есть вполне резонный вопрос: готовы ли организаторы несанкционированного марша бороться за права всех, кого подозревают или осудили по 228-й статье о распространении наркотиков или по другим статьям уголовного и административного кодекса?

«Но на всех остальных либералы просто не обращают внимания, — говорит собеседник ФАН. — Сейчас по инициативе [уполномоченного по правам человека Татьяны] Москальковой начинается серьезная реформа в правоохранительной сфере, к этой работе подключилась [спикер Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко. И вот на этом фоне либеральная оппозиция устраивает провокацию «имени Голунова» с несогласованным маршем в праздник — День России. Это настоящая гапоновщина и попытка увести разговор в другую сторону. Происходит то, чего мы боялись с самого начала: появляется группа людей, которая пытается приватизировать историю с Голуновым и под известным лозунгом «мы здесь власть» готовится опять раскачивать общество. Эти люди пытаются накрутить народ, вывести людей на улицы, спровоцировать стычки с полицией и задержания под видеокамеры. Видимо, именно такая провокация и есть главная цель организаторов».

Напомним, накануне стало известно, что дело против Ивана Голунова прекращено за недоказанностью, он освобожден из-под домашнего ареста. Руководители издания «Медуза» и сам Голунов призвали отказаться от проведения несанкционированной акции 12 июня, тем более что на воскресенье, 16 июня, аналогичное мероприятие мэрией Москвы уже согласовано. Однако значительное число представителей оппозиции заявило, что готово выйти на митинг именно в праздник.

Священник Георгий Гапон в преддверии Первой русской революции был организатором рабочего протеста и одновременно служил в полиции, выдавая членов своей организации. Его имя стало нарицательным, а явно провокационная деятельность получила название гапоновщины.