Первые фото BMW 3-Series появились в Сети до премьеры

Берлин, 12 июня. Первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал» появились на немецком портале Germancarforum. Официальная презентация машины состоится осенью на Франкфуртском автосалоне.

По имеющимся данным, универсал, как и седан, будет отличаться от прошлой версии более спортивным дизайном, а также отсутствием фирменного «изгиба Хоффмайстера», от которого создатели решили отказаться.

Ожидается, что BMW 3-Series Touring будет предложен лишь на рынке Европы, где разделит моторную гамму с четырехдверной модификацией модели.

В настоящее время о цене нового универсала ничего неизвестно.

Напомним, в январе стали известны цены на BMW седьмой серии на российском рынке.