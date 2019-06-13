Сирия и Россия провели совещание по решению ситуации с беженцами

Дамаск, 13 июня. Состоялось совещание сирийско-российских координационных органов по поддержке и реализации инициатив, связанных с возвращением сирийских беженцев в их родные дома. В ходе встречи был обсужден и решен ряд актуальных задач и проблем.

На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках совещания прошло выступление главы сирийского координационного органа, министра местной администрации и окружающей среды, Хусейна Махлуфа.

Совместная комиссия подтвердила, что более 177 тысяч перемещенных сирийцев вернулись в места своего происхождения, указав, что темпы возвращения увеличились в течение последних двух месяцев из соседних стран.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

Комиссия подчеркнула, что реализация российско-сирийских инициатив по возвращению перемещенных лиц сталкивается с препятствиями, намеченными Соединенными Штатами Америки и их союзниками в регионе, продолжая путь экономических санкций и осады сирийского народа, отказа в доступе к необходимым лекарствам, оборудованию и механизмам.

Комиссия указала, что ситуация в лагере беженцев по-прежнему катастрофическая из-за сохраняющегося контроля Соединенных Штатов Америки и отсутствия сотрудничества в целях доставки беженцев в их восстановленные деревни и города.

Российская сторона подчеркнула, что правительство Сирии обеспечивает условия для добровольного и безопасного возвращения беженцев и предоставляет им продукты питания и медицинскую помощь в центрах временного проживания.

Ранее сообщалось, что сирийские беженцы, проживающие последние несколько лет на ливанской территории, вернулись в Сирию через новый пограничный переход, расположенный в окрестностях Дамаска. Возвращение сирийских граждан прошло в рамках совместных усилий правительства САР и ливанской стороны.