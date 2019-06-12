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Милорад Додик поздравил Путина с Днем России

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Милорад Додик поздравил Путина с Днем России

Сараево, 12 июня. Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик направил поздравительную телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину к Дню России, пожелав всего самого доброго главе государства и братскому русскому народу. Соответствующая телеграмма размещена на сайте президиума БиГ.

Он также подчеркнул важность двусторонних отношений в разных сферах.

«Русский и сербский народы связывают традиционная дружба, глубокие культурные и духовные скрепы, которые усиливаются благодаря Вам», — следует из сообщения.

Кроме того, Милорад Додик в очередной раз указал на то, что жители Республики Сербской (входит в состав БиГ) ждут главу российского государства Владимира Путина в гости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу с Днем России, отметив, что 12 июня символизирует начало важного этапа в новейшей истории РФ.

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Автор: Сергей Петров
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